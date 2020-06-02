«الشؤون الإسلامية» بجازان تنفذ إجراءات وقائية لعودة موظفيها

للحد من انتشار فيروس كورونا..
نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، الإجراءات الاحترازية والوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد انتهاء فترة تعليق الحضور لمقرات العمل، من خلال قياس درجة الحرارة لجميع الموظفين والعاملين بالفرع، ولبس الكمامات أثناء فترة العمل.
وأوضح مدير عام الفرع، الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، أنَّ هذه الإجراءات تأتي للحفاظ على سلامة الموظفين، والحدّ من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).
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