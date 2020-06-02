الحصيني: الحالة المدارية ببحر العرب تؤثر على 5 مناطق بالمملكة

خلال الـ72 ساعة المقبلة
توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، تحرك السحاب إلى جنوب المملكة، خلال الـ 72 ساعة المقبلة؛ بسبب الحالة المدارية في بحر العرب.
وقال الحصيني- عبر حسابه بتويتر- إنه متوقع- اليوم الثلاثاء- تحرك الحالة المدارية نواحي اليمن، وستكون البداية شرق اليمن، فوسط اليمن، ثم غربه.
وأضاف، أنه خلال الـ 72 ساعة المقبلة، من المتوقع اندفاع كميات من الرطوبة، وهي مادة السحاب، نواحي جازان ونجران، ثم عسير ثم الباحة، ثم مكة المكرمة، خاصة المرتفعات منها.
وأشار الحصيني، إلى أن الأمطار المتوقعة ستكون متفاوتة الشدة، من متوسطة إلى غزيرة.
يُذكر أن سلطنة عمان، شهدت هطول كميات كبيرة من الأمطار؛ بسبب الحالة المدارية ببحر العرب، ومن المتوقع أن تؤثر على اليمن.
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