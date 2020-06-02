الحصيني: الحالة المدارية ببحر العرب تؤثر على 5 مناطق بالمملكة

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، تحرك السحاب إلى جنوب المملكة، خلال الـ 72 ساعة المقبلة؛ بسبب الحالة المدارية في بحر العرب.

وقال الحصيني- عبر حسابه بتويتر- إنه متوقع- اليوم الثلاثاء- تحرك الحالة المدارية نواحي اليمن، وستكون البداية شرق اليمن، فوسط اليمن، ثم غربه.

وأضاف، أنه خلال الـ 72 ساعة المقبلة، من المتوقع اندفاع كميات من الرطوبة، وهي مادة السحاب، نواحي جازان ونجران، ثم عسير ثم الباحة، ثم مكة المكرمة، خاصة المرتفعات منها.

وأشار الحصيني، إلى أن الأمطار المتوقعة ستكون متفاوتة الشدة، من متوسطة إلى غزيرة.

Advertisements

يُذكر أن سلطنة عمان، شهدت هطول كميات كبيرة من الأمطار؛ بسبب الحالة المدارية ببحر العرب، ومن المتوقع أن تؤثر على اليمن.

اقرأ أيضا:

الحصيني يتوقع أول موجة حارة.. والمناطق المتأثرة بها

الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: أمطار رعدية على 3 مناطق