شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوان المظالم» يؤهل منسوبيه على عقد الجلسات إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

نظم ديوان المظالم أمس، ورشة عمل (عن بعد) استهدفت أصحاب الفضيلة رؤساء الدوائر في محاكم الديوان، وموظفي الدعم الفني، وعدد من موظفي المحاكم، وذلك للتدريب على كيفية تنفيذ خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية، وأبرز الإجراءات التقنية التي تم تطويرها لإكمال أعمال الترافع والتقاضي إلكترونيًا وفق آلية متكاملة بدءً من تقييد الدعوى وحتى الترافع فيها (عن بعد) أمام محاكم ديوان المظالم.

وتم خلال الورشة التدريب على البرامج التقنية المستخدمة وآلية ارتباط الخدمة بمنصة معين الإلكترونية، بالإضافة للتدريب على مُمكّنات التطوير والتي سيتم تحديثها بشكل مستمر وكذلك التدريب على وحدات التقييم التي تقيس رضا المستفيدين. إلى جانب عرض سبل تحسين مخرجات تجربة عقد الجلسات القضائية إلكترونيًا حتى تكون مستقبلًا إحدى الركائز الأساسية في أعمال القضاء بديوان المظالم.