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السعودية تشارك العالم في يوم البيئة العالمي ٥ يونيو
كورونا أسهم في الحد من انتشار التلوث
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
تشارك السعودية ممثلة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في الخامس من يونيو الجاري في اليوم العالمي للبيئة بهدف تعزيز الوعي العالمي والعمل من أجل حماية البيئة.
وأوضح الباحث العلمي محمد فلمبان لـ”متابعات الخليج 365“، أن يوم البيئة العالمي يصادف هذا العام مع جائحة كورونا التي لعبت دوراً كبيراً في إعادة التوازن البيئي في البحار والأجواء ، وبالتالي يشكل هذا اليوم أهمية في استمرار جهود العالم في المحافظة على البيئة والحد من التحديات بعد انتهاء جائحة كورونا.
ولفت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه البيئة العالمية هي : التلوث والتغيرات المناخية ، الأمطار الحمضية وتلوث الهواء ، النفايات واستنفاد طبقة الأوزون وتلوث المياه ، إزالة الغابات ، التأثير على الحياة البحرية ، تدهور التنوع البيولوجي ، الكوارث الطبيعية ، واستنفاد الموارد الطبيعية.
ونوه إن للتغير البيئي تأثيرات مدمرة مختلفة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ذوبان الجليد القطبي والتغير في المواسم والأمراض الجديدة والتغير في حالة المناخ العام ، بجانب حدوث الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات وأمواج تسونامي والأعاصير والبراكين غير المتوقعة ومدمرة.
وخلص إلى القول ، إن يوم البيئة العالمي يشكل منصة حيوية لتعزيز التقدم في الأبعاد البيئية لأهداف التنمية المستدامة.
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