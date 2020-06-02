2020-06-02

اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر المانحين لليمن 2020 في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020 في العاصمة الرياض، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة.

ويرأس وفد المملكة في المؤتمر الأمير فيصل الفرحان وزير الخارجية.

ويشارك في المؤتمر ما يزيد عن 126 جهة منها 66 دولة و15 منظمة أممية و3 منظمات حكومية دولية وأكثر من 39 منظمة غير حكومية، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

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ويهدف المؤتمر إلى رفع الوعي بالوضع الإنساني في اليمن والدعوة لمساهمة المجتمع الدولي لتلبية خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2020، ودعم الاحتياجات الإنسانية الملحة هناك.

ويأتي تنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020 تأكيدًا للدور الريادي للمملكة العربية السعودية لدعم اليمن ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.

وتدعو المملكة الدول والجهات المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني بالوقوف مع اليمن وشعبه.



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