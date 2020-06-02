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أمطار رعدية وأتربة مثارة على نجران
تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً
متابعات الخليج 365 - واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران .
وبينت الهيئة أن الحالة تشمل محافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً – بمشيئة الله -.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (نجران ، جازان , عسير) . فيما تأثر الرياح النشطة على مناطق مكة المكرمة , المدينة المنورة.
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