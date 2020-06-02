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أمطار رعدية وأتربة مثارة على نجران

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2020-06-02

أمطار رعدية وأتربة مثارة على نجران

تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً

متابعات الخليج 365 - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران .

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل محافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً – بمشيئة الله -.

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يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (نجران ، جازان , عسير) . فيما تأثر الرياح النشطة على مناطق مكة المكرمة , المدينة المنورة.


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