أمطار رعدية وأتربة مثارة على نجران

2020-06-02

متابعات الخليج 365 - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران .

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل محافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً – بمشيئة الله -.

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يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (نجران ، جازان , عسير) . فيما تأثر الرياح النشطة على مناطق مكة المكرمة , المدينة المنورة.

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