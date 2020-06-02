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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وبيّنت الهيئة، أن الحالة تشمل محافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة 8 مساءً - بمشيئة الله.حالة الطقس الأرصاد
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 10:00 AM
حالة مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وبيّنت الهيئة، أن الحالة تشمل محافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة 8 مساءً - بمشيئة الله.
، حتى 8 مساءً.. تنبيه من "الأرصاد" لنجران وشرورة: هطولات وأتربة مثارة ،
المصدر : الخليج 365
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