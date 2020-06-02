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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بواقع 213 إلى 182028.
وأضافت، أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس قفز إلى 8522 بتسجيل 11 وفاة جديدة.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
ألمانيا: ارتفاع حالات الإصابة المؤكّدة بكورونا إلى 182028وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-02
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بواقع 213 إلى 182028.
وأضافت، أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس قفز إلى 8522 بتسجيل 11 وفاة جديدة.
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
08:47 AM
عدد الوفيات قفز إلى 8522
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بواقع 213 إلى 182028.
وأضافت، أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس قفز إلى 8522 بتسجيل 11 وفاة جديدة.
، ألمانيا: ارتفاع حالات الإصابة المؤكّدة بكورونا إلى 182028 ،
المصدر : الخليج 365
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