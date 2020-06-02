، المدينة.. جولات رقابية مكثفة على أسواق الخضار والفواكه وسط إقبال المتسوقين ،

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كثفت أمانة المدينة المنورة، جولاتها الرقابية على السوق المركزي للخضار والفواكه والأسواق المؤقتة التي شهدت إقبالًا كبيرًا من قِبَل المتسوقين خلال ساعات السماح بالتجول بين 6 صباحًا وحتى 8 مساء؛ حيث تابعت تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا الجائح "كوفيد-19"، وكذلك تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية الوقائية؛ للتأكد من مستوى الالتزام بمعايير الصحة العامة والنظافة لضمان سلامة الأغذية.
وأوضحت الأمانة، أن إجمالي واردات منتجات الفاكهة المستوردة قُدّرت بـ7 آلاف طن، و5 آلاف طن مجموع واردات منتجات الخضار والفاكهة المحلية؛ مبينة أن الفِرَق الرقابية نفذت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 240 جولة رقابية تم خلالها مصادرة 6411 كيلو جرامًا من الخضار والفاكهة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك مصادرة 26 عربة نقل مخالفة للأنظمة والاشتراطات.
وأكدت أمانة المدينة المنورة، أن الفِرَق الرقابية تُواصل جولاتها على مدار الساعة؛ للتأكد من سلامة الأغذية، وأنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين؛ داعية إلى التعاون بين أفراد المجتمع والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات الموحد (940) أو عبر تطبيق بلدي (940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.أمانة المدينة المنورة
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 09:33 AM
متابعة حثيثة لتنفيذ احترازات "كورونا" حماية للمجتمع.. ودعوة للإبلاغ عن المخالفات
كثفت أمانة المدينة المنورة، جولاتها الرقابية على السوق المركزي للخضار والفواكه والأسواق المؤقتة التي شهدت إقبالًا كبيرًا من قِبَل المتسوقين خلال ساعات السماح بالتجول بين 6 صباحًا وحتى 8 مساء؛ حيث تابعت تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا الجائح "كوفيد-19"، وكذلك تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية الوقائية؛ للتأكد من مستوى الالتزام بمعايير الصحة العامة والنظافة لضمان سلامة الأغذية.
وأوضحت الأمانة، أن إجمالي واردات منتجات الفاكهة المستوردة قُدّرت بـ7 آلاف طن، و5 آلاف طن مجموع واردات منتجات الخضار والفاكهة المحلية؛ مبينة أن الفِرَق الرقابية نفذت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 240 جولة رقابية تم خلالها مصادرة 6411 كيلو جرامًا من الخضار والفاكهة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك مصادرة 26 عربة نقل مخالفة للأنظمة والاشتراطات.
وأكدت أمانة المدينة المنورة، أن الفِرَق الرقابية تُواصل جولاتها على مدار الساعة؛ للتأكد من سلامة الأغذية، وأنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين؛ داعية إلى التعاون بين أفراد المجتمع والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات الموحد (940) أو عبر تطبيق بلدي (940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.
، المدينة.. جولات رقابية مكثفة على أسواق الخضار والفواكه وسط إقبال المتسوقين ،
المصدر : الخليج 365
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