شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على نجران حتى الـ 8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران .

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل محافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -.