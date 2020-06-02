استشاري لـ”المواطن”: خلطة الـ٧ أعشاب تضليل لمرضى الفشل الكلوي

2020-06-02

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نفى استشاري الكلى الدكتور فيصل عبدالرحيم شاهين ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر وواتس اب عن اكتشاف علاج لمرض الفشل الكلوي عبر خلط ٧ أعشاب وادعاء مروجه بالقدرة على إنهاء معاناة المرضى خلال شهر.

وحذر شاهين مرضى الفشل من الانسياق وراء الادعاءات التي يروجها ضعاف النفوس الذين يزعمون بأن خلطة الـ٧ أعشاب تعمل على تنشيط وظائف الكلى وتبطل الحاجة إلى الغسيل الدموي.

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ودعا مرضى الفشل الكلوي الذين يواظبون جلسات الغسيل عبر أجهزة الديلزة بعدم التوقف عن جلساتهم، وعدم الاندفاع وراء مثل هذه التجارب الوهمية التي تدمر الكلى تُدخل الفرد المريض في مضاعفات قد لا يحمد عقباها، إذ إن كل ذلك تضليل للمرضى والهدف من ترويج ذلك هو الربح المادي من خلال سرد قصص شفاء وهمية.

وشدد على مرضى الفشل الكلوي ضرورة الارتقاء بمستوى الوعي الصحي وعدم خوض التجارب الوهمية إذ إنه لا علاج للفشل الكلوي سوى الغسيل الدموي وزراعة الكلى من متبرع حي أو متوفى دماغياً.

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