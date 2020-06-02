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قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أنه من المتوقع اليوم الثلاثاء، تحرّك الحالة المدارية نواحي اليمن؛ حيث البداية من شرق اليمن فوسط اليمن ثم غربه.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "خلال 72 ساعة القادمة متوقع اندفاع كميات من الرطوبة وهي مادة السحاب نواحي جازان ونجران، ثم عسير، ثم الباحة، ثم مكة خاصة المرتفعات منها، والأمطار المتوقعة متفاوتة من متوسطة لغزيرة".حالة الطقس الأرصاد
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 08:58 AM
قال: حالة تتحرك نواحي اليمن حيث البداية من الشرق فالوسط ثم الغرب.. كميات رطوبة
قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أنه من المتوقع اليوم الثلاثاء، تحرّك الحالة المدارية نواحي اليمن؛ حيث البداية من شرق اليمن فوسط اليمن ثم غربه.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "خلال 72 ساعة القادمة متوقع اندفاع كميات من الرطوبة وهي مادة السحاب نواحي جازان ونجران، ثم عسير، ثم الباحة، ثم مكة خاصة المرتفعات منها، والأمطار المتوقعة متفاوتة من متوسطة لغزيرة".
، "المدارية" تتحرك.. "الحصيني" عن طقس 72 ساعة: اندفاعات سحابية وأمطار هنا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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