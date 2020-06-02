، "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على الباحة.. و"المدني" تحذّر ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعا الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة واتباع الإرشادات الصادرة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، المخواة، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 6 مساءً.

وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.الباحة أمطار حالة الطقس