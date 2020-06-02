اخبار السعوديه

خلال 24 ساعة.. المسند: الكويت أعلى حرارة في العالم ورفحاء ثامناً

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - قال: احتلت المرتبتَين الأولى والثانية كما الثالثة 47.9م والأحساء المرتبة 11

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الكويت تصدّرت أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، وجاءت رفحاء ثامناً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الكويت تتصدّر المشهد في أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث احتلت المرتبتين الأولى والثانية، كما الثالثة 47.9م.

وأضاف، في حين جاءت #رفحاء في المرتبة الثامنة 46.7م، و#الأحساء في المرتبة الـ 11 بدرجة 46.4م.

حالة الطقس الأرصاد

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 08:46 AM

Advertisements

قال: احتلت المرتبتَين الأولى والثانية كما الثالثة 47.9م والأحساء المرتبة 11

خلال 24 ساعة.. المسند: الكويت أعلى حرارة في العالم ورفحاء ثامناً
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الكويت تصدّرت أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، وجاءت رفحاء ثامناً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الكويت تتصدّر المشهد في أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث احتلت المرتبتين الأولى والثانية، كما الثالثة 47.9م.

وأضاف، في حين جاءت #رفحاء في المرتبة الثامنة 46.7م، و#الأحساء في المرتبة الـ 11 بدرجة 46.4م.

الكلمات المفتاحية

، خلال 24 ساعة.. المسند: الكويت أعلى حرارة في العالم ورفحاء ثامناً ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلال 24 ساعة.. المسند: الكويت أعلى حرارة في العالم ورفحاء ثامناً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا