، بدأ في 4 مناطق.. إيطاليا تدشّن تطبيقاً لتتبع مصابي كوفيد-19 ،

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دشّنت إيطاليا يوم الإثنين تطبيقاً للهواتف الذكية يهدف إلى تتبع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أربع مناطق قبل توسيع نطاق استخدامه في كل أنحاء البلاد، على الرغم من الاعتراض واسع النطاق عليه من أشخاص قلقين بشأن انتهاك الخصوصية.
وتخفّف إيطاليا تدريجياً منذ بداية مايو القيود المفروضة على الحركة وأنشطة الشركات، لكن هناك مخاوف من احتمال ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس مجدداً إذا لم يلتزم المواطنون بقواعد التباعد الاجتماعي.
يهدف تطبيق "إميوني"، التي تعني المنيع، إلى تقليل خطر هذا الاحتمال عبر تسجيل اقتراب المستخدمين من بعضهم بعضا.
وإذا أثبتت الفحوص إصابة شخص بالفيروس، يُبلغ التطبيق آخر مَن خالطهم لعزل أنفسهم والخضوع للفحص، مما يساعد السلطات الصحية على التصرف بسرعة والحد من انتقال العدوى.فيروس كورونا الجديد
بدأ في 4 مناطق.. إيطاليا تدشّن تطبيقاً لتتبع مصابي كوفيد-19صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-02
دشّنت إيطاليا يوم الإثنين تطبيقاً للهواتف الذكية يهدف إلى تتبع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أربع مناطق قبل توسيع نطاق استخدامه في كل أنحاء البلاد، على الرغم من الاعتراض واسع النطاق عليه من أشخاص قلقين بشأن انتهاك الخصوصية.
وتخفّف إيطاليا تدريجياً منذ بداية مايو القيود المفروضة على الحركة وأنشطة الشركات، لكن هناك مخاوف من احتمال ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس مجدداً إذا لم يلتزم المواطنون بقواعد التباعد الاجتماعي.
يهدف تطبيق "إميوني"، التي تعني المنيع، إلى تقليل خطر هذا الاحتمال عبر تسجيل اقتراب المستخدمين من بعضهم بعضا.
وإذا أثبتت الفحوص إصابة شخص بالفيروس، يُبلغ التطبيق آخر مَن خالطهم لعزل أنفسهم والخضوع للفحص، مما يساعد السلطات الصحية على التصرف بسرعة والحد من انتقال العدوى.
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
08:29 AM
وسط مخاوف إزاء الخصوصية
دشّنت إيطاليا يوم الإثنين تطبيقاً للهواتف الذكية يهدف إلى تتبع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أربع مناطق قبل توسيع نطاق استخدامه في كل أنحاء البلاد، على الرغم من الاعتراض واسع النطاق عليه من أشخاص قلقين بشأن انتهاك الخصوصية.
وتخفّف إيطاليا تدريجياً منذ بداية مايو القيود المفروضة على الحركة وأنشطة الشركات، لكن هناك مخاوف من احتمال ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس مجدداً إذا لم يلتزم المواطنون بقواعد التباعد الاجتماعي.
يهدف تطبيق "إميوني"، التي تعني المنيع، إلى تقليل خطر هذا الاحتمال عبر تسجيل اقتراب المستخدمين من بعضهم بعضا.
وإذا أثبتت الفحوص إصابة شخص بالفيروس، يُبلغ التطبيق آخر مَن خالطهم لعزل أنفسهم والخضوع للفحص، مما يساعد السلطات الصحية على التصرف بسرعة والحد من انتقال العدوى.
، بدأ في 4 مناطق.. إيطاليا تدشّن تطبيقاً لتتبع مصابي كوفيد-19 ،
المصدر : الخليج 365
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