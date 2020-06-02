محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات 526447 ويقفز عدد الوفيات إلى 29937 قالت وزارة الصحة البرازيلية مساء يوم الاثنين: إن البلاد سجلت 11598 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد و623 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البرازيل إلى 526447، ويقفز عدد الوفيات إلى 29937.البرازيل فيروس كورونا الجديد البرازيل تسجل 11598 إصابة جديدة بفيروس كورونا و623 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-02 قالت وزارة الصحة البرازيلية مساء يوم الاثنين: إن البلاد سجلت 11598 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد و623 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البرازيل إلى 526447، ويقفز عدد الوفيات إلى 29937. Advertisements 02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 08:24 AM إجمالي الإصابات 526447 ويقفز عدد الوفيات إلى 29937 إجمالي الإصابات 526447 ويقفز عدد الوفيات إلى 29937 قالت وزارة الصحة البرازيلية مساء يوم الاثنين: إن البلاد سجلت 11598 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد و623 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البرازيل إلى 526447، ويقفز عدد الوفيات إلى 29937. ، البرازيل تسجل 11598 إصابة جديدة بفيروس كورونا و623 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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