شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم ... أمطار رعدية على ثلاث مناطق والان نبدء بالتفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (نجران ، جازان , عسير) . فيما تأثر الرياح النشطة على مناطق ( مكة المكرمة , المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة. تتحول مساءً الى شمالية شرقية الى شرقية ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .