هيئة الاتصالات: 500% نسبة ارتفاع عدد مندوبي التوصيل السعوديين

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كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن ارتفاع نسبة عدد مندوبي التوصيل السعوديين النشطين في تطبيقات التوصيل المسجلة لدى الهيئة، إلى أكثر من 500% منذ بدء منع التجول في نهاية شهر مارس الماضي.

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وقالت الهيئة في بيان: إن زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لتطبيقات التوصيل منذ بدء جائحة كورونا أسهمت في تسجيل رقم جديد للطلبات المنفذة؛ فتجاوزت نسبة تلك الطلبات 240% مقارنة بـ 54% بداية شهر أبريل الماضي، فيما نفذت تطبيقات التوصيل أكثر 12 مليون طلب في أكثر من 200 مدينة ومحافظة في المملكة يغطيها نشاط تطبيقات التوصيل.

وأوضح مدير عام الخدمات البريدية واللوجستية بالهيئة المهندس نايف بن عبدالحكيم ششه، أن هيئة الاتصالات قامت بالشراكة مع العديد من الأجهزة الحكومية في وضع آليات حوكمة دقيقة تضمن فاعلية هذا النشاط المهم خلال الجائحة، مستشهدًا بإطلاق صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، بالشراكة مع الهيئة في وقتٍ سابق، برنامج دعم مالي لتحفيز الشباب السعودي للانضمام لتطبيقات التوصيل المسجلة لدى الهيئة، الذي يشمل حوافز مالية وفرصًا تحفيزية للشباب السعودي، في خطوةٍ مهمة نحو توطين هذا القطاع الحيوي.

وأضاف «ششه» أن إعادة هيكلة عمل قطاع تطبيقات التوصيل كان أحد المستهدفات الرئيسة للهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة في إطلاق مبادرة استهدفت ربط المتاجر التموينية والصيدليات ومحال المستلزمات الطبية بتطبيقات التوصيل المسجلة لدى الهيئة بهدف ضمان إيصال احتياجات المستفيدين لمنازلهم بكل يسر وسهولة، فيما دعت الهيئة المستفيدين إلى التعرف على قائمة التطبيقات المسجلة لديها من خلال الاطلاع على القائمة المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.

