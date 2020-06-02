“الغذاء والدواء” تُحذر من استخدام معقم لليدين لاحتوائه على نسبة متدنية من المادة المعقمة

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حذرت هيئة الغذاء والدواء من استعمال معقم لليدين إماراتي الصنع، لاحتوائه على ‏نسبة أقل من الحد المسموح به من مادتي (الإيثانول ‏والإيزوبروبانول) المعقمة.‏

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‏ وقالت الهيئة إن المعقم يحمل اسم Hand” ‎Sanitizer Spary ‎‏(‏Cosmo‏)”، داعية المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، وإعادته لمنفذ البيع ‏واسترداد قيمته.‏

وأبانت أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ‏المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله. ‏



