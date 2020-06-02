︎ :
.
حذرت هيئة الغذاء والدواء من استعمال معقم لليدين إماراتي الصنع، لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح به من مادتي (الإيثانول والإيزوبروبانول) المعقمة.
وقالت الهيئة إن المعقم يحمل اسم Hand” Sanitizer Spary (Cosmo)”، داعية المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، وإعادته لمنفذ البيع واسترداد قيمته.
وأبانت أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.
كانت هذه تفاصيل خبر “الغذاء والدواء” تُحذر من استخدام معقم لليدين لاحتوائه على نسبة متدنية من المادة المعقمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.