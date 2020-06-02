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أظهر مقطع فيديو متداول شخصين داخل مركبة قاما بارتكاب عدة مخالفات في أحد الشوارع العامة خلال فترة منع التجول، وتباهيا بفعلتهما ووثقا ذلك بمقطع الفيديو.
وبيّن الفيديو الذي قيل إنه في مدينة الرياض سلاحاً رشاشاً ومسدساً داخل المركبة، كما قام الشخصان بتصوير السيارات الأمنية والسير بالمركبة خلال فترة منع التجول.
ولاقى الفيديو تداولاً واسعاً على مواقع التواصل، حيث أعرب متداولوه عن استيائهم الشديد، مطالبين الجهات الأمنية بالقبض على الشخصين ومحاسبتهما.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو متداول لشخصين يستعرضان بسلاح ناري ويسيران بمركبتهما في شارع عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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