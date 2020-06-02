طالب سعودي يروي قصة الثغرة التي اكتشفها بموقع “يوتيوب”.. وما أكثر التطبيقات أماناً (فيديو)

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روى الطالب السعودي حمود الهلماني، الذي يدرس علوم الحاسب الآلي بجامعة أم القرى، قصة الثغرة التي اكتشفها بموقع “يوتيوب” وعلى إثرها تم تكريمه من قبل شركة جوجل، كما تحدث عن أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي أماناً.

وقال الهلماني في لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الثغرة التي اكتشفها بموقع يوتيوب كانت تتيح إمكانية الوصول للبيانات والحسابات الخاصة بالمستخدم وتمكن من الهجوم على الحساب، مبيناً أنه لا يستطيع التحدث بالتفصيل عن الأمر لأنها معلومات سرية.

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وأضاف أن شغف اكتشاف الثغرات بدأ معه منذ المرحلة المتوسطة؛ حيث أسس موقعاً إلكترونياً وتعرّض للاختراق، ومن وقتها بدأ يتعلم اكتشاف الثغرات الأمنية وكيفية مواجهة هذه الاختراقات وعمل على تطوير مهاراته.

وأوضح أن تطبيق “تويتر” يعد هو أفضل تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي من حيث الأمان والحماية، ناصحاً كل مستخدم لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي باتخاذ خطوات وإجراءات الحماية اللازمة، كما نصح بعدم فتح أي رابط يصل عبر تطبيق “واتساب” قبل التأكد من صحته.

وأشار إلى خطورة شبكات “واي فاي” على اختراق الخصوصية، موضحاً أن الدخول في شبكة عامة يعني التنازل عن الخصوصية وأن المعلومات باتت ملك مسؤول الشبكة، مشدداً على أنه لا بد أن تكون شبكة الإنترنت خاصة أو أن يكون الأشخاص المشتركين بها موثوقين بهم.