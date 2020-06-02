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أعادت وزارة الداخلية، التذكير بعقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.
وأوضحت الداخلية، في مقطع فيديو توعوي لها عبر حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين، أن عدم التزام منشآت القطاع الخاص منها إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة أو ما يغطي الأنف والفم وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها أو عدم تطهير العربات وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال.
ولفتت الداخلية إلى أن غرامة هذه المخالفات 10 آلاف ريال، ويتم غلق المنشأة 3 أشهر، كما تتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، ويتم غلق المنشأة 6 أشهر.
ودعت الداخلية الجميع إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لحمايتهم من كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تنذر القطاع الخاص: هذه المخالفات عقوبتها 10 آلاف ريال والغلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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