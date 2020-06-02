أمير عسير يهدي سيارة لمتطوعين لهذا السبب ؟

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قدم أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، سيارة هدية إلى متطوعَين بعد تعرضهما لحادث مروري أثناء توصيل الأدوية للمستفيدين في المنطقة.
وأكد المتطوعان سعود بن حسن وعبدالعزيز آل معيض، في مداخلة هاتفية لهما في برنامج الراصد على قناة الإخبارية، أن الأمير تركي بن طلال تواصل معهما واستدعاهما للاطمئنان على صحتهما، موضحَين أن الحادث المروري لم يمنعهما من إكمال المهمة وتوصيل الأدوية إلى الوجهة المقصودة، فقد تمكنا من التواصل مع المستفيد بعد الحادث وتسليم الأدوية له.
جدير بالذكر أن صحة عسير استقبلت المتطوعَين في مقر الصحة؛ للاطمئنان على صحتهما وتكريمهما لجهودهما المخلصة.
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