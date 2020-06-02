فيديو.. استفد من خدمات الأحوال الإلكترونية عبر أبشر

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أكدت وكالة الأحوال المدنية، أنه بالإمكان الاستفادة من عددٍ من خدماتها إلكترونيًّا دون الحاجة إلى زيارات فروعها وذلك عبر منصة أبشر.

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وقالت الأحوال: إن أبشر سهلت العديد من الخدمات للقطاعات الحكومية أو الخاصة؛ لأنها منصة تقنية تعمل على تحويل الأحلام إلى حقيقة وخدمات على أرض الواقع تختصر الوقت والجهد والحد من استخدام الورق.

وساعدت أبشر في توفير العديد من الخدمات الإلكترونية، حيث يمكن تسجيل واقعتي الولادة والوفاة بالتعاون مع وزارة الصحة، ومع وزارة العدل يمكن تسجيل الزواج والطلاق، أما مع وزارة الموارد البشرية والتأمينات فيمكن تعديل المهن.

وشددت الأحوال على أنها مستمرة في إرضاء المستفيدين وتسهيل التعاملات، واعدة أن القادم أفضل.

