46 مهربا ومتسللا في قبضة حرس الحدود يوميا

كشفت بيانات حديثة صادرة من المديرية العامة لحرس الحدود أن إجمالي المهربين والمتسللين الذين تم ضبطهم من قبل رجالها بمناطق «عسير، جازان، نجران، الجوف» بلغ 9776 شخصا، منهم 1055 مهربا و8721 متسللاً، في 8 أشهر من العام الهجري الحالي 1441، وهي شهور: محرم، ربيع الأول، ربيع ثاني، جماد أول، جمادى الآخر، رجب، شعبان، رمضان، أي ما يزيد على ضبط 46 مهربا ومتسللا يوميا.

الحشيش المخدر

بحسب البيانات، بلغت المضبوطات 11647 كيلوجراما من الحشيش المخدر، و235440 كيلوجراما من مادة القات في مناطق: جازان ونجران وعسير، إضافة إلى 342025 حبوب كبتاجون بمنطقة الجوف، وضبطت النسبة الأعلى من الحشيش بشهر رمضان.

جنسيتان تتصدران

وفقا للبيانات استحوذت الجنسيتان الإثيوبية واليمنية على نسبة 84.5% من إجمالي المهربين إذ بلغ الإثيوبيون 447 مهرباً، و445 من الجنسية اليمنية، ثم 115 سعوديا و35 صوماليا ومهربين لكل من الجنسية الأردنية والإرتيرية، أما بقية المهربين من مجهولي الهوية فعددهم 9 مهربين، بينما بلغ عدد المتسللين الذين حاولوا الدخول إلى المملكة 8690 متسللا، منهم 8095 من الجنسية الإثيوبية، و551 من الجنسية اليمنية، 25 صوماليا، وشخصان من الجنسية السورية، و17 مجهولي الجنسية، أما المتسللون الذين حاولوا الخروج بلغ 31 متسللا منهم 24 يمنيا، و5 إثيوبيين، وشخصان سعوديا الجنسية.

المضبوطات

11647 كيلوجراما من الحشيش

235440 كيلوجراما من القات

المهربون

1055 مهربا

447 إثيوبيا

445 يمنيا

115 سعوديا

35 صوماليا

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2 من إريتريا

2 من الأردن

9 مجهولي الهوية

المتسللون

8095 من الجنسية الإثيوبية

551 يمنيا

25 صوماليا

2 من سورية

17 مجهول الجنسية

31 حالة تسلل إلى الخارج

24 من الجنسية اليمنية

5 إثيوبيين

سعوديان