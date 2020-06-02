46 مهربا ومتسللا في قبضة حرس الحدود يوميا

الحشيش المخدر
بحسب البيانات، بلغت المضبوطات 11647 كيلوجراما من الحشيش المخدر، و235440 كيلوجراما من مادة القات في مناطق: جازان ونجران وعسير، إضافة إلى 342025 حبوب كبتاجون بمنطقة الجوف، وضبطت النسبة الأعلى من الحشيش بشهر رمضان.
جنسيتان تتصدران
وفقا للبيانات استحوذت الجنسيتان الإثيوبية واليمنية على نسبة 84.5% من إجمالي المهربين إذ بلغ الإثيوبيون 447 مهرباً، و445 من الجنسية اليمنية، ثم 115 سعوديا و35 صوماليا ومهربين لكل من الجنسية الأردنية والإرتيرية، أما بقية المهربين من مجهولي الهوية فعددهم 9 مهربين، بينما بلغ عدد المتسللين الذين حاولوا الدخول إلى المملكة 8690 متسللا، منهم 8095 من الجنسية الإثيوبية، و551 من الجنسية اليمنية، 25 صوماليا، وشخصان من الجنسية السورية، و17 مجهولي الجنسية، أما المتسللون الذين حاولوا الخروج بلغ 31 متسللا منهم 24 يمنيا، و5 إثيوبيين، وشخصان سعوديا الجنسية.
المضبوطات
11647 كيلوجراما من الحشيش
235440 كيلوجراما من القات
المهربون
1055 مهربا
447 إثيوبيا
445 يمنيا
115 سعوديا
35 صوماليا
2 من إريتريا
2 من الأردن
9 مجهولي الهوية
المتسللون
8095 من الجنسية الإثيوبية
551 يمنيا
25 صوماليا
2 من سورية
17 مجهول الجنسية
31 حالة تسلل إلى الخارج
24 من الجنسية اليمنية
5 إثيوبيين
سعوديان
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