قبول للدراسات العليا غير المدفوعة بأم القرى

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى عن فتح بوابة القبول لبرامجها غير المدفوعة للعام الدراسي المقبل من 10 شوال 1441 حتى 19 شوال 1441، وتقرر أن تكون إجراءات القبول إلكترونية «عن بُعد»، ولا تتطلب حضور المتقدم أو المتقدمة إلى مقر الجامعة، وموعد إعلان نتائج الترشيح النهائي سيكون في 11 ذي القعدة 1441، ويعتمد القبول للدراسات العليا على معدلات المؤهل العلمي السابق واختبار القدرات للجامعيين دون الحاجة للاختبار التحريري.

وتضم برامج الدراسات العليا غير المدفوعة 63 برنامجا، بواقع 5 برامج للدبلوم العالي، و37 برنامجا للماجستير و21 برنامجا لمرحلة الدكتوراه، بواقع 1191 مقعدا متاحا للطلاب والطالبات في التخصصات الشرعية، والدراسات القضائية، والعلمية، والهندسية، بالإضافة لطلبة الحاسب الآلي والتربية.