قبول للدراسات العليا غير المدفوعة بأم القرى

وتضم برامج الدراسات العليا غير المدفوعة 63 برنامجا، بواقع 5 برامج للدبلوم العالي، و37 برنامجا للماجستير و21 برنامجا لمرحلة الدكتوراه، بواقع 1191 مقعدا متاحا للطلاب والطالبات في التخصصات الشرعية، والدراسات القضائية، والعلمية، والهندسية، بالإضافة لطلبة الحاسب الآلي والتربية.
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