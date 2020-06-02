التحول المؤسسي يوطن 200 ألف وظيفة صحية

أكدت وزارة الصحة عدم وجود سلم وظيفي جديد لبرنامج التحول المؤسسي بالوزارة عن السلم الوظيفي، ويتم تطبيق السلالم نفسها المعتمدة لبرامج التشغيل سواء اللائحة الصحية أو الوظائف الإدارية، وأوضحت أن موظف وزارة الصحة المتنقل من نظام الخدمة المدنية إلى التشغيل الذاتي يكون عقده غير محدد المدة، على ألا يقل تقييم الأداء الوظيفي في السنة الأخيرة عن جيد جدا.

توطين 200 ألف وظيفة

بينت الوزارة في سياق وثيقة -اطلعت عليها «دوت الخليج»- وتضمنت إجابات عن أكثر الأسئلة الواردة من منسوبي القطاع الصحي حول برنامج التحول المؤسسي بوزارة الصحة، أن الاحتياج للوظائف الصحية كبير، حيث تتوقع توطين أكثر من 200 ألف وظيفة خلال مرحلة التحول المؤسسي للوزارة، مشيرة إلى أن التجمعات الصحية المقدمة لخدمات الرعاية الصحية ستخضع خلال مرحلة التحول لجميع الأنظمة والتعليمات المشرعة للأمان الوظيفي على مستوى جميع قطاعات الدولة، وستبقى وزارة الصحة هي الجهة المشرعة والمشرفة على القطاع الصحي مع وجود آليات تراعي الأمان الوظيفي حتى في ما بعد مرحلة التحول المؤسسي.

أبرز أسئلة منسوبي الصحة وإجابات الوزارة

في حال الانتقال إلى التشغيل الذاتي، كم ستكون مدة عقد عمل موظف وزارة الصحة المتنقل من نظام الخدمة المدنية إلى التشغيل الذاتي؟

يكون عقده غير محدد المدة على ألا يقل تقييم الأداء الوظيفي في السنة الأخيرة عن جيد جدا.

ما التحول المؤسسي؟

هو عملية فصل الجهات المقدمة للخدمات الصحية عن الجهات المنظمة والممولة لها،بحيث تتولى شركات حكومية إدارة تقديم الخدمات على أن تتفرغ وزارة الصحة لصب كامل تركيزها على التنظيم والإشراف والتشريع للقطاع الصحي. وهذا التحول خطوة رئيسية لتحقيق أهداف رؤية 2030 والمتمثلة في الارتقاء بنظام الرعاية الصحية إلى مستويات عالية من الكفاءة والجودة.

ماذا يعني اليوم الأول في التجمع الصحي؟

اليوم الأول هو مرحلة مؤقتة في عملية التحول المؤسسي يتم فيها فصل أصول مقدمي الخدمة في التجمعات الصحية إلى حد معين عن وزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية، بحيث تصبح هناك قيادة وصلاحيات جديدة لمقدمي الخدمة على مستوى التجمع، مع ضمان عدم الإخلال بمستويات رعاية المرضى، بل ستظل على الأقل كما هي عليه اليوم.

ما منهجية العمل في التحول المؤسسي؟

تتمثل رؤية وزارة الصحة 2030 في تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال مجموعة من مؤسسات الرعاية الصحية التي يتم تشغيلها بشكل مستقل من إدارة صحة أفراد مجتمعها المحلي، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية والرعاية الممتدة. وستنشأ شركة وطنية قابضة مملوكة للدولة، وتندرج تحتها خمس شركات حكومية مناطقية تتولى الإشراف على تجمعات صحية متكاملة في جغرافيتها المحددة.

من هي الفئة المسموح لها بالتحويل الاختياري خلال هذه الفترة؟

الفئة المستهدفة بالتحويل الاختياري خلال هذه الفترة جميع موظفي الباب الأول «الخدمة المدنية»، والذين يعملون ضمن مستشفيات ومراكز التجمع الصحي لمن تقل خدمتهم في الباب الأول عن 25 سنة.

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ما المستحقات المالية المترتبة على تقديم الاستقالة؟

عند تقديم الاستقالة من وظيفة على الخدمة المدنية فإنه يحق للموظف التعويض عن الإجازات العادية بما يتوافق مع اللوائح والضوابط المنظمة لذلك.

ما التشغيل الذاتي؟

برنامج حكومي يهدف إلى إعطاء المؤسسة أو الجهة المشغلة القدرة والمرونة على إدارة نفسها ذاتيا بناء على الميزانية المحددة لها سلفا.

كيف سيتم التعامل مع الموظفين الذين تجاوزت خدماتهم 25 سنة على نظام الخدمة المدنية؟

يتم تكليفهم بالعمل في التجمع الصحي ويستمرون في القيام بالأعمال التي يمارسونها حاليا على الوظيفة نفسها في الباب الأول.

ما المقصود بالتحول الاختياري لبرنامج التشغيل الذاتي داخل التجمع الصحي؟

المقصود بالتحول الاختياري إتاحة الفرصة للعاملين ضمن التجمع الصحي للتحويل في حال رغبتهم بذلك من نظام الخدمة المدنية إلى أحد برامج التشغيل الذاتي للجهات التابعة للتجمع، وفق اللوائح والضوابط المنظمة لذلك.

ما التجمع الصحي؟

كيان مستقل يضم عددا من المنشآت الصحية بمستويات مختلفة، حيث تضم مراكز رعاية صحية أولية ومستشفيات عامة ومستشفيات تخصصية تهدف إلى تقديم رعاية صحية متكاملة ذاتية التشغيل، تقوم على مبدأ الجودة والكفاءة وتوفير حاجة المنطقة من جميع جوانب الرعاية الصحية.

نظام تبادل المنافع

نظام صادر يهدف إلى حفظ حقوق الموظفين.