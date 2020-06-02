أبرز التحديات
بين الغبيشي أن نسبة الغياب والحضور للاختبار عن بعد مقاربة لذات النسبة من حيث الغياب والحضور لأداء الاختبار في المقرات، مشيرا إلى أن من أبرز التحديات التي تسببت بغياب بعض الطلاب عدم رفع الصور المناسبة التي تنطبق عليها الشروط، مما تسبب للبعض في عدم حصولهم على الدعوة للاختبار بسبب نقص بياناتهم.
أضاف المتحدث الرسمي لهيئة تقويم التعليم: «الذين سيكملون بياناتهم لاحقا ويضيفون صورهم الشخصية الحديثة وفقاً للشروط المطلوبة والمعلن عنها، ستخصص لهم مواعيد جديدة واستثنائية للاختبار التجريبي قبل الاختبار الفعلي». وشدد المتحدث الرسمي للهيئة على أن العدالة متحققة للطلاب سواء إذا أدوا الاختبار التحصيلي عن بعد أو حضوريا.
مواعيد جديدة
تقدم الهيئة الاختبارات عن بعد بنفس الآلية التي تقدم بها بقية الاختبارات والمقاييس من حيث حفظ البيانات ورفعها على النظام واحتساب الدرجات، وإجراء العمليات الإحصائية عبر الفرق المتخصصة لفحص الأسئلة والإجابات، والتأكد من سلامتها. وأكدت الهيئة أنها تتبنى المعايير العالمية المتعارف عليها في تطبيق الاختبارات عن بعد بحيث تضمن سلامة التطبيق وسهولته ومصداقية نتائجه، بالإضافة إلى القدرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من المختبرين في أوقات متزامنة.
معايير عالمية
أوضحت الهيئة أن الهدف من الاختبار التحصيلي هو تحقيق العدالة والشفافية، ومساعدة الجامعات والكليات في عمليات المفاضلة والاختبار بموضوعية للطلبة المتقدمين، خصوصاً للكليات والتخصصات النوعية، وأن الاختبار التحصيلي عن بعد تم إعداده هذا العام نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.
الاختبار بموضوعية
تأكيدات من الهيئة
الاختبارات عن بعد تقدم بنفس الآلية من حيث حفظ البيانات ورفعها
تبني المعايير العالمية المتعارف عليها في تطبيق الاختبارات عن بعد
ضمان سلامة التطبيق وسهولته ومصداقية نتائجه
استيعاب الأعداد الكبيرة من المختبرين في أوقات متزامنة
كانت هذه تفاصيل خبر 92 % من الطلاب أنجزوا الاختبار التحصيلي بلا معوقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.