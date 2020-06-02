92 % من الطلاب أنجزوا الاختبار التحصيلي بلا معوقات

كشف المتحدث الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب المهندس علي الغبيشي لـ»دوت الخليج» نتائج تسجيل الطلبة في الاختبار التحصيلي التجريبي الذي أجرته الهيئة خلال الأيام السابقة إذ تجاوز عدد الطلبة الذين أنجزوا الاختبار 247 ألف طالب وطالبة، وأوضح أن 92 % من الطلبة تمكنوا من أداء الاختبار وإكماله دون أي معوقات، مشيراً إلى أن الغياب عن الاختبار بلغت نسبته 8 %.

أبرز التحديات

بين الغبيشي أن نسبة الغياب والحضور للاختبار عن بعد مقاربة لذات النسبة من حيث الغياب والحضور لأداء الاختبار في المقرات، مشيرا إلى أن من أبرز التحديات التي تسببت بغياب بعض الطلاب عدم رفع الصور المناسبة التي تنطبق عليها الشروط، مما تسبب للبعض في عدم حصولهم على الدعوة للاختبار بسبب نقص بياناتهم.

أضاف المتحدث الرسمي لهيئة تقويم التعليم: «الذين سيكملون بياناتهم لاحقا ويضيفون صورهم الشخصية الحديثة وفقاً للشروط المطلوبة والمعلن عنها، ستخصص لهم مواعيد جديدة واستثنائية للاختبار التجريبي قبل الاختبار الفعلي». وشدد المتحدث الرسمي للهيئة على أن العدالة متحققة للطلاب سواء إذا أدوا الاختبار التحصيلي عن بعد أو حضوريا.

مواعيد جديدة

تقدم الهيئة الاختبارات عن بعد بنفس الآلية التي تقدم بها بقية الاختبارات والمقاييس من حيث حفظ البيانات ورفعها على النظام واحتساب الدرجات، وإجراء العمليات الإحصائية عبر الفرق المتخصصة لفحص الأسئلة والإجابات، والتأكد من سلامتها. وأكدت الهيئة أنها تتبنى المعايير العالمية المتعارف عليها في تطبيق الاختبارات عن بعد بحيث تضمن سلامة التطبيق وسهولته ومصداقية نتائجه، بالإضافة إلى القدرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من المختبرين في أوقات متزامنة.

معايير عالمية

أوضحت الهيئة أن الهدف من الاختبار التحصيلي هو تحقيق العدالة والشفافية، ومساعدة الجامعات والكليات في عمليات المفاضلة والاختبار بموضوعية للطلبة المتقدمين، خصوصاً للكليات والتخصصات النوعية، وأن الاختبار التحصيلي عن بعد تم إعداده هذا العام نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

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الاختبار بموضوعية

تأكيدات من الهيئة

الاختبارات عن بعد تقدم بنفس الآلية من حيث حفظ البيانات ورفعها

تبني المعايير العالمية المتعارف عليها في تطبيق الاختبارات عن بعد

ضمان سلامة التطبيق وسهولته ومصداقية نتائجه

استيعاب الأعداد الكبيرة من المختبرين في أوقات متزامنة