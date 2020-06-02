استعادة مليوني م2 بعسير

استعادت أمانة منطقة عسير والبلديات الـ33 التابعة لها، خلال الأسابيع الـ3 الماضية 2.291.900 مليون م2 من الأراضي الحكومية، التي تم التعدي عليها في 9 مواقع مختلفة بالمنطقة. وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة لن تتهاون مع كل التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح، وستتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وأشار إلى أن الإحداثات التي تمت إزالتها، واستعادتها حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت، وإحداثات دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية، أو تراخيص نظامية.



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