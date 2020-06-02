ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في منطقة جازان العقيد محمد الغامدي الجميع، إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار، وذلك تفاديا للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، منبهًا الجميع إلى متابعة قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني، والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة.
وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية، ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة جميع المخاطر، من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنيا السلامة الدائمة للجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يحذر من التقلبات الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.