ورشة إلكترونية لرجال الأمن

وأشار إلى أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المتنوعة، والتي تستهدف كل فئات المجتمع، ويتم تقديمها عن بعد لخدمة المجتمع، بما يعود عليهم بالنفع، ولتطوير قدراتهم خلال فترة الصيف، داعيًا الجميع إلى استغلال أوقات الفراغ بالتسجيل والاستفادة من الدورات المعتمدة التي تقدمها العمادة.
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