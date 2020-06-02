تحديث بيانات
ذكرت موهبة أن اختبارات الكانجارو ستعقد لطلاب الصفوف الثالث متوسط والأول والثاني والثالث الثانوي، بينما ستعقد اختبارات الصفوف الخامس والسادس ابتدائي والأول والثاني متوسط الأربعاء 3 يونيو، فيما سيكون اختبار الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي الخميس 4 يونيو 2020.
وكانت موهبة أجرت اختبارا تجريبيا للمسجلين في مسابقة الكانجارو خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو الماضي، بعد قيامهم بتحديث بياناتهم الشخصية عبر بوابة موهبة، لتأهيلهم للاختبار النهائي.
أكبر المسابقات
بلغ عدد المسجلين للمشاركة في مسابقة الكانجارو 2020 أكثر من 43800 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية، حيث وصل عدد المسجلين من المرحلة الابتدائية 26346 طالباً وطالبة، و10903 من المرحلة المتوسطة، و6552 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية.
يذكر أن مسابقة الكانجارو تعد أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، وتقام في أكثر من 70 دولة، بمشاركة نحو 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف الطلبة من الصف الأول ابتدائي وحتى الثالث الثانوي.
كانت هذه تفاصيل خبر 43 ألف طالب وطالبة يشاركون في اختبارات الكانجارو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.