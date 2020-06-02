43 ألف طالب وطالبة يشاركون في اختبارات الكانجارو

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» انطلاق اختبارات مسابقة الكانجارو للرياضيات 2020، اليوم بمشاركة أكثر من 43 طالباً وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية في المملكة، على مدى ثلاثة أيام لطلاب الصفوف من الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

تحديث بيانات

ذكرت موهبة أن اختبارات الكانجارو ستعقد لطلاب الصفوف الثالث متوسط والأول والثاني والثالث الثانوي، بينما ستعقد اختبارات الصفوف الخامس والسادس ابتدائي والأول والثاني متوسط الأربعاء 3 يونيو، فيما سيكون اختبار الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي الخميس 4 يونيو 2020.

وكانت موهبة أجرت اختبارا تجريبيا للمسجلين في مسابقة الكانجارو خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو الماضي، بعد قيامهم بتحديث بياناتهم الشخصية عبر بوابة موهبة، لتأهيلهم للاختبار النهائي.

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أكبر المسابقات

بلغ عدد المسجلين للمشاركة في مسابقة الكانجارو 2020 أكثر من 43800 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية، حيث وصل عدد المسجلين من المرحلة الابتدائية 26346 طالباً وطالبة، و10903 من المرحلة المتوسطة، و6552 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية.

يذكر أن مسابقة الكانجارو تعد أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، وتقام في أكثر من 70 دولة، بمشاركة نحو 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف الطلبة من الصف الأول ابتدائي وحتى الثالث الثانوي.