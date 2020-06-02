560 ألف ريال لدعم الأسر المنتجة بأبو عريش

ودعا رئيس اللجنة عبده راجحي، المستفيدات إلى التقديم عبر المنصة الوطنية للأسر المنتجة بموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واستكمال الإجراءات للاستفادة من برنامج الدعم الذي يشمل مختلف مشاريع الأسر المنتجة من مشروعات البخور والعطور والخياطة المنزلية وإعداد الحلويات والأكلات الشعبية وبيع القهوة وبيع البهارات، إلى جانب مشروعات المشاغل النسائية والجوالات وبيع الورد والملابس، فيما سيتم تنفيذ دورتين تدريبيتين عن بعد، الأولى في تسويق المنتجات أثناء الأزمات والثانية في التسويق الإلكتروني.
وأضاف راجحي أن تنمية أبوعريش رصدت مبلغ 60,000 ريال لدفع الإيجارات وسداد فواتير الخدمات العامة لمحلات الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر التي تم إغلاقها خلال فترة منع التجول الماضية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة السبيعي الخيرية.
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