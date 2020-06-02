الفيصل يلتقي القرشي ويقلد الغامدي رتبته الجديدة

من جهته، قدّم مدير الدفاع المدني بالمنطقة شكره للأمير خالد الفيصل، على تهنئته وتوجيهاته الدائمة، سائلا الله أن يكون عند حسن الظن، فيما قلّد الأمير خالد الفيصل الرتبة الجديدة لمدير السجون بالمنطقة اللواء الدكتور إبراهيم الغامدي. وهنأ اللواءَ الغامدي، سائلا الله له التوفيق والسداد، وعبّر المدير العام للسجون بالمنطقة عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل، مؤكدا أنها ستكون عونا له لخدمة الدين والوطن والقيادة.
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