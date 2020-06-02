93 ألف مصل في اليوم الأول للفتح النسبي للمسجد النبوي

أوضحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أن عدد المصلين في اليوم الأول للفتح النسبي للمسجد النبوي وساحاته بلغ 93774 مصليا في الفروض الـ5. وبيّن مدير الإدارة العامة للحشود حاتم صالح العوفي، أن أعلى عدد لحضور المصلين في اليوم الأول كان لصلاة المغرب بـ40356 مصليا، وفي صلاة الفجر 8268، وفي صلاة الظهر 20425، وفي صلاة العصر 22334، وفي صلاة العشاء أقل عدد للمصلين، إذ بلغ 2391. وأكد العوفي أن الوضع العام ممتاز، وشهدنا التزاما في اتباع التعليمات من المصلين، مما ساعد في تنظيم حركة الحشود، وتسهيل دخول وخروج المصلين.



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