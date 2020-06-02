توديع 52 معتمر باكستانيا بهدايا إبداعية



شاركت جمعية هدية الحاج والمعتمر في توديع (52) معتمراً ومعتمرة من الجنسية الباكستانية مغادرين من مكة المكرمة إلى بلادهم، بإشراف من وزارة الحج والعمرة. وأوضح مدير عام الجمعية منصور العامر: «أن الجمعية تشرفت بالمشاركة مع وزارة الحج والعمرة ممثلة في فريق «الإشراف» بالوزارة في توديع المعتمرين الباكستانيين المغادرين من مسكنهم بمكة الكرمة متجهين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وإلى بلادهم وهم في أتم الصحة والعافية، مثنياً على الرعاية الكريمة التي حظي بها ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار طوال فترة تعليق الرحلات الجوية في مطارات المملكة العربية السعودية

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