19 ألف جولة رقابية خلال فترة منع التجول بتبوك

كما اطلع على جهود أمانة المنطقة في مواجهة جائحة فيروس كورونا والتدابير الاحترازية وتكثيف الأعمال الرقابية، مثنيا على جهود جميع العاملين بأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها على ما يقومون به من أعمال لخدمة وطنهم وأهالي المنطقة، منوها بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده. وأعرب الشفق عن خالص الامتنان والعرفان والشكر لأمير تبوك على المتابعة الدقيقة والتوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات في المنطقة، مشيرا إلى الدعم الكبير والمتابعة التي تحظى بها جميع القطاعات البلدية في المنطقة، ومتابعته المستمرة للوصول بالخدمات إلى أعلى المستويات.
واطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة التجارة لعام 2019 والأعمال الرقابية وقطاع الأعمال وتقرير الجهود الرقابية خلال جائحة فيروس كورونا، ونوه بما تقوم به وزارة التجارة من جهود لخدمة دوت الخليج في ظل دعم حكومتنا الرشيدة، ودورها في تعزيز ومراقبة الحركة الاقتصادية.
واستمع لشرح مفصل من الوباري عن أعمال الفرع في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها خلال الفترة الماضية في مراقبة الأسواق وضمان توفر السلع والخدمات، وفق المواصفات القياسية وبأسعار مناسبة، بما يضمن انسيابية الإمداد وتغطية احتياجات المنطقة، لا سيما في ظروف منع التجول الجزئي ومتطلبات تحقيق التباعد الاجتماعي.
وحث دعلى مضاعفة الجهود من خلال تكثيف الجهود الرقابية.
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