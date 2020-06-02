ريما بنت بندر تتابع أوضاع السعوديين في ظل الاحتجاجات الأميركية

2020-06-02

متابعات الخليج 365 ـ نداء عادل

تابعت، سفير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدى الولايات المتّحدة الأميركية، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، خلال اجتماعها مع القناصل العامين والملاحق وفريق السفارة، تطورات الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة، بغية التأكد من سلامة المواطنين المقيمين هناك.

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وأهابت السفارة السعودية لدى واشنطن، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، بالمواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمهر والتظاهرات أو الشغب، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، وأوامر حظر التجول.

واختتمت السفارة تغريدتها بالقول: حفظ الله الجميع من كل مكروه، لافتة إلى أنَّه في حالة الطوارئ، يرجى الإتصال على أحد الأرقام التالية:

السفارة في واشنطن: 2027469777 – 2027460666

القنصلية في هيوستن: 2819178658 – 2818890570- 2819178305

القنصلية في نيويورك: 9176902663 – 9176900414

القنصلية في لوس أنجلس: 3108956642 – 2134518461 – 4244403297- 4019993333

طوارئ الملحقية الثقافية: 5713796080.

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