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ساعات تفصلنا عن النتيجة النهائية لاستخدام هيدروكسي كلوروكين في علاج كورونا
متابعات الخليج 365 ـ نداء عادل
تستعد منظمة الصحة العالمية، خلال الساعات المقبلة، للإعلان عن نتائج تجاربها على استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، في بيان مقتضب، أنَّ المنظمة ينبغي أن يكون لديها ما يكفي من معلومات خلال 24 ساعة لاتخاذ قرارها بشأن ما إذا كانت ستواصل تعليق تجاربها على استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
يذكر أنَّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يعدُّ من بين الذين يروجون لاستخدام هذا العقار الخاص بعلاج الملاريا، للمساعدة في مكافحة مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس، على الرغم من تحذيرات طبية من مخاطر مصاحبة لاستخدامه.
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