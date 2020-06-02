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حريق بدون إصابات في ورشة سيارات بالرياض
تسبب في أضرار جزئية لأربع ورش متجاورة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أخمد الدفاع المدني في الرياض، مساء أمس الاثنين، حريقًا اندلع في ورشة سيارات بحي السعادة.
وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة له عبر تويتر، أن الحريق تسبب في أضرار جزئية لأربع ورش متجاورة لها، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.
ونشر المدني صورة تبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه.
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