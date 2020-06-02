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بالفيديو.. انتشال رضيع دفن حيًا
قادتهم آهاته إلى موقعه
متابعات الخليج 365 ـ نداء عادل
وثّق مقطع قصير، لحظة إنقاذ قرويين في الهند مولودًا جديدًا، بعد العثور عليه مدفونًا في التربة، وهو على قيد الحياة، وذلك بعد أن لحظ أحدهم قدمه مدسوسة في الأرض.
وكشفت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، أنَّه “سمع منقذو الرضيع صرخات مكتومة تنبعث من الأرض، عندما بدأوا في الحفر لبناء منزل في قرية سانورة بسيدهارثناغار بولاية أوتار براديش شمال الهند، فاندفعوا إلى مصدر الآهات، ليلاحظوا وجود ساق متربة واحدة فوق الأرض”.
وأشارت إلى أنَّه “في سباق محموم مع الزمن تمكنوا من إخراج الرضيع حيًا من الأرض التي كان مدفونًا فيها”.
وأظهرت لقطات الفيديو، قرويًا يحاول ببأس شديد تحديد ذراعي الطفل، قبل أن يسحبه إلى الأعلى، ويخرجه من الأرض، والغبار يغطى جسمه الصغير، ليتسمر الطفل على الأرض دون حراك لبعض اللحظات، بينما يتحقق أحد رجال الإنقاذ مما إذا كان الصبي يتنفس، وعند هذه اللحظة يبدأ الطفل بأعجوبة بهز ذراعيه وساقيه، معلنًا العودة إلى الحياة.
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