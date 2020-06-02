السعودية اليوم / تسجيل 11598 إصابة جديدة بفيروس كورونا و623 وفاة في البرازيل



ريو دي 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية مساء اليوم الاثنين إن البلاد سجلت 11598 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البرازيل إلى 526447 ويقفز عدد الوفيات إلى 29937.

// انتهى //

02:40ت م

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ريو دي 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية مساء اليوم الاثنين إن البلاد سجلت 11598 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد و623 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البرازيل إلى 526447 ويقفز عدد الوفيات إلى 29937.// انتهى //02:40ت م0248

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