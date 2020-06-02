السعودية اليوم / جنوب أفريقيا ترجئ عودة المدارس لاعتبارات السلامة



كيب تاون 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس

قررت جنوب أفريقيا إرجاء موعد استئناف الدراسة في مدارسها لأسبوع آخر، لإعتبارات السلامة.

جاء ذلك في بيانٍ لوزارة التعليم الأساسي في دولة جنوب أفريقيا - وعللّت ذلك في بيانها - بعدم امتلاك معدات وقاية من شأنها تجنيب المعلمين والطلاب الإصابة بفيروس

يذكر أن جنوب أفريقيا سجلت أكبر عدد إصابات بالفيروس (كوفيد - 19) على مستوى دول القارة الأفريقية، إذ تجاوزت فيها أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 30 ألف حالة.

// انتهى //

02:39ت م

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كيب تاون 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسقررت جنوب أفريقيا إرجاء موعد استئناف الدراسة في مدارسها لأسبوع آخر، لإعتبارات السلامة.جاء ذلك في بيانٍ لوزارة التعليم الأساسي في دولة جنوب أفريقيا - وعللّت ذلك في بيانها - بعدم امتلاك معدات وقاية من شأنها تجنيب المعلمين والطلاب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.يذكر أن جنوب أفريقيا سجلت أكبر عدد إصابات بالفيروس (كوفيد - 19) على مستوى دول القارة الأفريقية، إذ تجاوزت فيها أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 30 ألف حالة.// انتهى //02:39ت م0246

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