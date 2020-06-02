السعودية اليوم / اكتشاف 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مالي



باماكو 9 شوال 1441 هـ الموافق 1 يونيو 2020 م واس

كشفت وزارة الصحة المالية في حصيلتها اليومية أنها سجلت 50 إصابة جديدة بفيروس

وأضاف بيان الوزارة أنه سُجلت 28 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد حالات الشفاء إلى 716 حالة، مقابل 77 حالة وفاة .

// انتهى //

00:48ت م

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باماكو 9 شوال 1441 هـ الموافق 1 يونيو 2020 م واسكشفت وزارة الصحة المالية في حصيلتها اليومية أنها سجلت 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الحالات المُسجلة إلى 1265 حالة.وأضاف بيان الوزارة أنه سُجلت 28 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد حالات الشفاء إلى 716 حالة، مقابل 77 حالة وفاة .// انتهى //00:48ت م0240

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