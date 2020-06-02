السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم الجوازات يرعى حفل تخريج دورة الفرد الأساسي الأولى ( نساء ) عن بُعد



الرياض 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس

رعى مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم الحفل الافتراضي ( عن بعد ) لتخريج دورة الفرد الأساسي الأولى ( نساء ).

وتضمن الحفل عدداً من الفقرات وعرضاً مرئياً عن مسيرة التدريب النسائي في المركز، ثم إعلان النتائج وتكريم المتفوقات.

وفي نهاية الحفل نقل مدير عام الجوازات في كلمته تهنئة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية للخريجات، مثنياً على الجدية التي رافقت فترة تدريبهن، مؤكداً ضرورة استشعار المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد وبذل قصارى الجهد لخدمة الوطن.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة بدأت في 24 جمادى الأولى 1441هـ بمركز تدريب الجوازات النسائي لمدة 17 أسبوعا، وتم استكمالها عن بعد بتاريخ 22 رجب 1441هـ لتصبح بذلك أول دورة تدريبية على مستوى جهات التدريب العسكرية يتم تنفيذها عن بعد، من مقار إقامة المتدربات.

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23:09ت م

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