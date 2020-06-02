السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف 20 مهاجراً غير شرعي



تونس 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس

أوقف الأمن التونسي، 20 مهاجراً غير شرعي يحملون جنسيات أفريقية مختلفة، في سواحل مدينة صفاقس جنوب تونس.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الإيطالية، مشيراً إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

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22:55ت م

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