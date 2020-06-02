السعودية اليوم / أمانة منطقة الجوف تطلق حملة " سلامتكم مسؤولية " لتوزيع الكمامات في الأماكن العامة



سكاكا 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس

دشن أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، اليوم حملة " سلامتكم مسؤولية " إحدى الحملات التي تقوم بها الأمانة لمواجهة

وأوضح المهندس الشرعان ، أن أمانة المنطقة نفذت 1008 جولات رقابية خلال اليوم الأول على الأسواق التجارية والمحلات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد صدور الموافقة الكريمة على تغيير أوقات السماح بالتجول وفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية .

وأكد أمين منطقة الجوف ، أن تطبيق الإجراءات الوقائية بالمنطقة تحظى باهتمام وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه ، ومتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، داعياً جميع المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار الفيروس ، مؤكداً أن الأمانة ستقوم باتخاذ إجراءات حازمة ضد المخالفين.

// انتهى //

22:49ت م

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سكاكا 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسدشن أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، اليوم حملة " سلامتكم مسؤولية " إحدى الحملات التي تقوم بها الأمانة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 ، التي تستهدف توزيع 15 ألف كمامة قماشية عن طريق الأمانة وبلدياتها التابعة وتقديم حملات توعوية عبر نادي الأمانة التطوعي وألف جولة رقابية ، وتستمر خمسة أيام ، ويوزع من خلالها 4 آلاف كمامة على المواطنين في الشوارع وأماكن التسوق ، التي تأتي امتداداً لما وزع خلال شهر رمضان المبارك ضمن حملة وقاية التي أطلقها سمو أمير منطقة الجوف ووزع فيها أكثر من 25 ألف كمامة قماشية .وأوضح المهندس الشرعان ، أن أمانة المنطقة نفذت 1008 جولات رقابية خلال اليوم الأول على الأسواق التجارية والمحلات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد صدور الموافقة الكريمة على تغيير أوقات السماح بالتجول وفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية .وأكد أمين منطقة الجوف ، أن تطبيق الإجراءات الوقائية بالمنطقة تحظى باهتمام وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه ، ومتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، داعياً جميع المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار الفيروس ، مؤكداً أن الأمانة ستقوم باتخاذ إجراءات حازمة ضد المخالفين.// انتهى //22:49ت م0226

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