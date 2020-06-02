شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة مليوني متر أراضٍ حكومية بعسير والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أمين المنطقة د. وليد الحميدي، أن الأمانة لن تتهاون مع كافة التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح وستتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأشار إلى أن الإحداثات التي تمت إزالتها واستعادتها، حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات، دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية، أو تراخيص نظامية.
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