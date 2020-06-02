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استعادة مليوني متر أراضٍ حكومية بعسير

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استعادت أمانة منطقة عسير و33 بلدية تابعة لها، 2.291.900 مليون م2 من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في 9 مواقع مختلفة بالمنطقة خلال الثلاثة الأسابيع الماضية.

وأكد أمين المنطقة د. وليد الحميدي، أن الأمانة لن تتهاون مع كافة التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح وستتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأشار إلى أن الإحداثات التي تمت إزالتها واستعادتها، حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات، دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية، أو تراخيص نظامية.

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