شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية «للفرز الصحي» بتعليم الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وخصصت ورشة العمل والدورة التدريبية التابعة لها لكل منسق حيث يجري تدريب عدة موظفين في كل مبنى للتعامل مع دخول الأفراد أو الموظفين للمباني.
وأوضحت مدير إدارة الشئون الصحية المدرسية بتعليم الشرقية لبنى الدرباس، أن فريق العمل المشترك بين إدارتي التعليم والصحة يعمل على فحص كافة الموظفين والموظفات يوميا للتأكد من صحتهم وحفاظا على سلامتهم. وتشمل الحفاظ على المعدلات المطلوبة في التباعد الاجتماعي في كافة الإدارات والأقسام والمباني التابعة للتعليم.
وأشارت إلى أن بروتوكولات الفحص تبدأ من التأكد من التعقيم ولبس القفازات والكمامات وإجراءات فحص الحرارة وفي حال ارتفاعها - لا سمح الله- عن المستوى الطبيعي يعاد الفحص مرة أخرى ثم تحال الحالة وفق أنموذج إحالة خاص بذلك للشئون الصحية بشكل عاجل.
وتابعت الدرباس أن إدارة التعليم ستبدأ ورش العمل ودورات تدريبية لكافة الإدارات الخارجية وجميع المكاتب خلال اليومين المقبلين.
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