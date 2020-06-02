شكرا لقرائتكم خبر عن 19 ألف طالب وطالبة في «صيفي» جامعة طيبة والان نبدء بالتفاصيل

انتظم 19 ألفا و495 طالبا وطالبة بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم أمس الأول في خطة الدراسة عن بعد للفصل الصيفي بجامعة طيبة بالمدينة المنورة.

وأفاد رئيس الجامعة د. عبدالعزيز السراني بأن بدء الدراسة للفصل الصيفي عن بعد يتزامن مع عودة 50% من موظفي الجامعة لمزاولة أعمالهم في جميع فروعها بالمدينة المنورة والمحافظات بعد رفع تعليق الحضور إلى مقرات العمل، مشدداً على أهمية التقيّد بجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية في جميع إدارات وأقسام الجامعة، والعمل على توعية وتثقيف جميع المنسوبين، بما يتماشى مع الأنظمة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، تطبيقاً لشعار «نعود بحذر» بعد اجتيازنا مرحلة صعبة من الأزمة خلال الفترة الماضية، وكذلك انتظام سير العملية التعليمية خلال الفصل الصيفي، وتقديم الخدمات للطلاب والطالبات عبر الخدمات الإلكترونية عن بعد.