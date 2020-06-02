شكرا لقرائتكم خبر عن 19 ألف طالب وطالبة في «صيفي» جامعة طيبة والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد رئيس الجامعة د. عبدالعزيز السراني بأن بدء الدراسة للفصل الصيفي عن بعد يتزامن مع عودة 50% من موظفي الجامعة لمزاولة أعمالهم في جميع فروعها بالمدينة المنورة والمحافظات بعد رفع تعليق الحضور إلى مقرات العمل، مشدداً على أهمية التقيّد بجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية في جميع إدارات وأقسام الجامعة، والعمل على توعية وتثقيف جميع المنسوبين، بما يتماشى مع الأنظمة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، تطبيقاً لشعار «نعود بحذر» بعد اجتيازنا مرحلة صعبة من الأزمة خلال الفترة الماضية، وكذلك انتظام سير العملية التعليمية خلال الفصل الصيفي، وتقديم الخدمات للطلاب والطالبات عبر الخدمات الإلكترونية عن بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر 19 ألف طالب وطالبة في «صيفي» جامعة طيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.